«Ma kindlasti ei väitnud, et teeme ettepaneku pensioneid kärpida või indeksit vähemaks tõmmata. Selgitasin üksnes, mis on valikud, kui me tänase süsteemiga jätkame. Pensionite kärpimist keegi hetkel kuskil ei planeeri. Küll aga on vaja lahendusi pikas plaanis,» selgitas Kallas sotsiaalmeedias.