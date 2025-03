Postimees koostab ülevaate võimalikust valitsuse koosseisust, kuid rõhutame, et kõik prognoosid põhinevad kuulujuttudel või loogikal. Tuleb ka öelda, et sel korral on olnud võrdlemisi raske poliitikutelt kätte saada mingit sisukat infot ministriportfellide kohta, kuna artikli kirjutamise ajal on teave päriselt vaid käputäiel inimestel mõlemast parteist. Ministrikohtadele kaalutakse ka erakondadeväliseid kandidaate, seda on mõista andnud mõlemad erakonnad.