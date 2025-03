Ühisavaldus: valimisõiguse asjus tuleb lähtuda Eesti huvidest

«Eesti põhiseaduslik kord ja õigusruum, mille kaitsmist nõuab riigikogu liikme ametivanne, vajab ettepandud muudatust. Praeguses julgeolekuolukorras on mõeldamatu, et Eesti lubab Venemaa ja Valgevene kodakondsusega isikutel osaleda meie riigi mistahes demokraatlikel valimistel. Sätestame põhiseaduses põhimõtte, et tulevikus saavad KOV valimistel osaleda ainult Eesti kodanikud. Rahvasaadikute enamus on selles ühel meelel,» märgivad neli erakonda.