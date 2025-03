Laupäeval kogunesid Tallinnas Reformierakonna ja Eesti 200 volikogud, et nimetada valitsuse ministrikandidaadid. Reformierakond on otsustanud, et ministrikohal ei jätka Signe Riisalo ega Yoko Alender, Eesti 200 sai sise- ja regionaalministri kohad.