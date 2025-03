Reinsalu sõnul oli ta üllatunud, et riigisekretär Keit Kasemetsa uues valitsuses ei ole: «Tema on olnud keskne arhitekt valitsuse remontimises ja tema mõju arvestades oleks see pigem loogiline.»

«Sellel ei ole suurt vahet, kas need mehed ja naised, kes on seda poliitikat kiitnud heaks parlamendis või seda ellu viinud valitsuses, nüüd kohad omavahel ära vahetavad, sest arvan, et sellele valitsusele annab raami eelmisel kolmapäeval «Esimeses stuudios» minister Kristina Kallase öeldud mõttekäik, et kõik parteid on pärast valimisi ellu viinud poliitikat, milleks valijad neile mandaati ei andnud.»