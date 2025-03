Kallas: Kõigepealt räägitakse portfellid läbi, et mis on need portfellid, mida üks või teine erakond soovib valitsuses täita. Erakonna juhatus kinnitas ministrikandidaadid ja neid oli rohkem kui kaks, kellega esimees sai arvestada. Eks ma neid vestluseid pidasin väga pikalt kõigi inimestega, et millise meeskonna me kokku paneme. See ei olnud minu ainuisikuline otsus. Mulle on olnud oluline meeskonna ehitamise asi, ma rääkisin kõigiga juhatusest ja fraktsioonist läbi.