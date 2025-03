Ta nõustus, et kui mingid küsimused nõuavad vastuseid, siis tuleb need ka anda. Seda eriti riigikogus, sest viimane on iga valitsuse tööandja. «Aga mu soovitus oleks tõesti see, et me keskenduks nüüd sellele, mis on vaja Eesti riigikaitse tugevdamiseks järgnevatel aastatel teha,» lisas Pevkur. Ta möönis, et kuigi palju on tehtud, on vaja uusi jõupingutusi, et kaitsevägi oleks igasugusteks stsenaariumiteks valmis.