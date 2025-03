KESKPÄEVATUND kas pidevad ümberkorraldused teevad Eesti valitsemise tõhusamaks või loovad segadust?

Aeg ei peatu – see ongi sõnum neile, kes praegu Eesti riigi asjadega tegelevad. Aeg on kiire. Rahulik susside lohistamine ja kabinetivaikuses asjade ajamine ei ole praegusel ajal sobilik. Me vajame energilist juhtimist ja head valitsemist, et inimesed teaksid, mida nad teevad, otsustaksid kiiresti ja viiksid need otsused ka ellu, sõnas Hõbemägi saate alustuseks.

«Sul on täiesti õigus,» nõustus Ruussaar. «Eks me oleme seda alati vajanud, kuid nüüd veel rohkem kui kunagi varem. Üht-teist oleme ka õppinud, kuid praegu on selge, et valitsuskoalitsiooni alusleppes on kaks erakonda seadnud kolm peamist eesmärki: esiteks riigikaitse, teiseks maksusüsteemi ja konkurentsivõime tugevdamine ning kolmandaks lihtsam ja vähem bürokraatlik asjaajamine. Just see viimane punkt on riigikaitse kõrval üks olulisemaid, mida ma väga näha tahaksin ja ootaksin.»