Enne ministrite ametisse nimetamist vestles president kõigi viie ministrikandidaadiga, et kuulda lähemalt nende plaanidest. «Soovin valitsusele ja uutele ministritele edu võimuleppe lubaduste elluviimisel. Ootused on suured ja vastutus on teie kätes. Nagu ütlesin ka vabariigi aastapäeva kõnes – meil on vaja uusi käike,» ütles ta. Karise sõnul ootavad seda nii inimesed kui ka ettevõtted.