Postimees proovis hommikupoole kätte saada ka igat sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liiget. Reili Rand vastas sõnumi teel, et toetab agressorriikide kodanikelt hääleõiguse ära võtmist, aga täpsustavale küsimusele, kui hääletusele tuleb ka nn päikeseloojangu klausel (ehk klausel, millega 2029. aastast jääksid valimisõigusest ilma ka kodakondsuseta isikud), ta enam ei vastanud. Anti Allas sõnas, et lõunase seisuga ei ole tema ega erakonna seisukoht muutunud. Ka Tiit Maran kinnitas, et toetab Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmist, aga mitte päikeseloojangu klauslit.

Raimond Kaljulaid ja Riina Sikkut jäid oma vastustes ebamäärasemaks. Mõlemad avaldasid imestust, et juba kokkulepitud lahendust, mil riigikogus justkui kõige suurem toetuspind, on nüüd viimasel hetkel taas ümber tehtav ning heitsid koalitsioonile ette, et nad pole põhjendanud vajadust ka kodakondsuseta isikutelt hääleõigus ära võtta, kuigi neil ei ole Venemaa agressioonisõjaga mingit seost. «See on umbes sama kui öelda, et Paide linna elanikel tuleks valimisõigus tühistada, sest Sudaanis on sõda,» sõnas Kaljulaid.