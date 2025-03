VIDEO Michal: need töötajad on ka pärast töölepingu lõppu tagasi läinud

Kristen Michal ütles saadikutele, et see väide, et valitsus on pannud käima masinavärgi, mille tõttu hakkab massiliselt võõrtööjõudu saabuma, on vale. «Majanduskasvuks on loomulikult vaja oskustööjõudu ja kui te taas kord vaevuksite küsima majandus- ja tööstusministri käest, kes õnneks on ka siin ja neljast infotunnist kolmel ei ole saanud üldse küsimustele vastata, siis te saaksite sellele ka kindlasti väga detailse vastuse. Seega, ma kogu aeg jälgin kella ja püüan veidi lühemalt vastata, et äkki jääb tallegi aega selleks vastamiseks,» lausus Michal.