Tsahkna lubas Gruusia presidendiga kohtumisel tugevat toetust Gruusia demokraatlikele jõududele

Välisminister Tsahkna ütles president Zurabišvilile, et Eesti vaatab süveneva murega, kuidas Gruusia võimupartei Georgian Dream (GD) õõnestab Gruusia demokraatiat, ning Eesti jätkab aktiivselt Gruusia demokraatlike jõudude toetamist. «Eesti hoiab Gruusia teemat päevakorral Euroopa Liidus ning oleme kehtestanud sanktsioonid 83-le Gruusia kodanikule, kes vastutavad Gruusias toimuvate repressioonide eest,» ütles Tsahkna presidendile.

«Jätkuvad repressioonid, politsei karistamatus ja kodanikuühiskonna vaigistamine on vaid lühike loetelu Gruusia võimupartei viimaste aastate tegevustest, mis viib Gruusia ühiskonda Euroopa Liidu kursilt eemale,» ütles Tsahkna. Ta tõi ka välja, et võimupartei uued seadused vaba meedia vastu ning tänane uudis opositsiooniparteide keelustamisest on äärmiselt häiriv.