«Üle kolmekümne aasta avalikus teenistuses, kaheksa aastat tööd abilinnapeana, 13 aastat linnapeana – see on olnud päris pikk teekond. Olen elanud kaasa kõikidele Keila linna rõõmudele ja muredele. Teha seda nii kaua – see on privileeg, korraga nii jõudu andev kui kurnav,» kirjutas Fels neljapäeval sotsiaalmeedias