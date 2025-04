Ainsa kandidaadina EKRE liikmete kaaluka poolehoiu pälvinud ja viiendat aastat esimehena jätkav Martin Helme rääkis Postimehele antud intervjuus, et tähtsust ei oma see, kas ja kui palju on lisaks temale kandidaate esimehe kohale, vaid see, et erakond on valitud suunaga rahul.