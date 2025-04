ELi asjade komisjon teeks kestlikkusaruanded vabatahtlikuks

Komisjoni esimehe Peeter Tali (Eesti 200) sõnul soovib Euroopa Liit oluliselt vähendada ettevõtete halduskoormust ning on selleks kiirendatud korras välja tulnud ettepanekuga lükata kestlikkusaruandluse kohustus kahe aasta võrra edasi ettevõtetele, kes veel aruandeid esitanud ei ole, ning teha nende kahe aasta jooksul rida lihtsustusi, et halduskoormust vähendada.

«Euroopa Komisjon tahab vähendada arutut bürokraatiat ja seepärast ka selline turbomenetlus kestlikkusaruandluse peatamisel. Eesti pikk plaan on muuta kestlikkusaruannete esitamine kõigile ettevõtetele vabatahtlikuks,» lausus Tali. Ta avaldas lootust, et Eesti leiab Euroopas liitlasi, et see ettepanek saaks toetuse. «Kui kohustus vaatamata meie pingutusele säilib, eelistame sätestada aruande esitamise iga viie, miinimumina iga kolme aasta tagant senise iga-aastase kohustuse asemel,» lisas Tali.