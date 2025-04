Riigikogus puhkes sotside ja oravate sõnasõda automaksu pärast

Anti Allas (SDE ) lausus riigikogu ees saadikutele, et maksu kehtestamise ajal valitsuses olnud sotsiaaldemokraadid ei ole tegelikult rahul automaksu ülesehitusega ning see vajab sisulist remonti: mõistlikumaks, õiglasemaks ja talutavamaks tegemist. «Aga meie seast kõik kindlasti ei ole sada protsenti veendunud, et automaksu kaotamine näiteks luksusautode ummikutesse uppuvas Tallinnas oleks kõige õigem tegu olukorras, kus me peame niikuinii rohkem vahendeid kokku koguma, et suuri ja järjest kasvavaid kulutusi kinni maksta,» rääkis Allas.