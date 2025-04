Graafik Keskerakonna annetuste kampaania tõi kokku üle 91 000 euro

Kui vahetult pärast kohtuotsuse väljakuulutamist avaldas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart lootust, et partei ei lähe pankrotti ja saab karistuse kaetud annetustega, milleks algatati ka kampaania, siis nüüd ütles ta Postimehele, et Keskerakond käivitas kampaania hoopis selleks, et koguda toetust sügisel toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.