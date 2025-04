Merilo kordas intervjuus sõnumit, et sõda ei pruugi Ukrainas lõppeda, sest Venemaa strateegilised ambitsioonid on endiselt väga kõrged ja ultimaatumid endiselt jõus.

«Teine oluline sõnum oli ka see rääkida, et mida me ise teeme, et olla paremini kaitstud mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas, ja tagada, et see suurepärane kaitsealane koostöö, mis on Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel juba pikalt toimunud, jätkuks ka edaspidi ja käimasolevad projektid ja ka uued ikkagi tööle läheks ja käiksid,» ütles Merilo, kelle sõnutsi mõistavad ameeriklased meie muret Venemaa ohu osas väga hästi.

«See oli kindluse loomine ka mulle, et nendel on väga selge arusaam, et olukord ongi keeruline mitte ainult ühes kohas, nende mõistes Hiinaga suhtlusel, vaid ka Euroopas, ja Venemaa on jätkuv oht, on ka ajalooline kogemus külma sõja aegadest,» lisas kaitseväe juhataja.