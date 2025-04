Komisjon leidis, et keelenõuded on olemas keeleseaduses. Ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu oli ajendatud asjaolust, et tagada võrdne kohtlemine seaduse peatüki «Nõuded taksoveol» täitmiseks. Samuti oli eelnõu eesmärgiks tagada keeleseaduses sätestatud normide ja nõuete täitmine.