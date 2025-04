Reitingud: liidrikohal püsiv Isamaa on veidi toetust kaotanud

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6 protsenti, Reformierakonda 18,7 protsenti ja Keskerakonda 16,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus on nädalaga langenud veel 1,5 ning viimase nelja nädalaga kokku 5,1 protsendipunkti võrra. Teiste erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Esikolmikule järgnevad EKRE -Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,7 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10,6 protsendiga, Parempoolsed 5,4 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 3,6 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 22,3 protsenti ning opositsioonierakondi 69,7 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder märkis, et erakondade toetustabelis on viimastel nädalatel näha mitut märkimisväärset muutust korraga, millest osad on vähemalt praeguseks peatunud, kuid teised kestavad vähemalt nüüd viimasel nädalal veel edasi.

«Esmalt torkab silma, et Isamaa toetus on jätkuvalt languses. Hetkel on erakonna nelja nädala keskmine reiting 26,6 protsenti. See on viie protsendipunkti võrra madalam, kui oli kuu aega tagasi. Üldiselt püsib erakonna reiting siiski veel samas vahemikus, kus on alates 2023. aasta lõpust olnud. Viimase pooleteise aasta vältel on Isamaa toetus Norstati ja ühiskonnauuringute instituudi reitingutes kõikunud laias laastus 25 ja 31 protsendi vahel,» rääkis Mölder.

Isamaast umbes kaheksa protsendipunkti kaugusel on Reformierakond, kelle toetus võrreldes eelmisega nädalaga muutunud ei ole. «Sellega on oravate mõned nädalad kestnud kasvutrend praeguseks vähemalt korraks peatunud. Samuti on peatunud ka Keskerakonna kasvutrend ning nende reiting on samuti võrreldes eelmise nädalaga püsinud praktiliselt samal tasemel,» jätkas Mölder.

Keskerakonnast omakorda mõne protsendipunkti kaugusel on EKRE, kelle nelja nädala keskmine toetus on 15,7 protsenti ning viimase nädala reiting eraldivõetuna 19,7 protsenti.

«Sellega on peatunud ka EKRE mõned nädalad kestnud toetuse langustrend. Sotsiaaldemokraatide toetus püsib kümne protsendi kohal ning teist nädalat on valimiskünnise kohal ka Parempoolsed,» ütles Mölder.