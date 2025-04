Eesti 200 aseesimees ja Tallinna hariduse abilinnapea Aleksei Jašin märkis, et kohaliku elu küsimusi peavad otsustama inimesed, kelle elu ja tegevus on selle kogukonnaga seotud, mitte poliittehnoloogilised nimekirjatäited, kelle ainus seos piirkonnaga on erakondlik strateegia.