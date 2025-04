JÄRELVAADATAV Riigikogu arutab tuuletööstuse pahupoole üle

Arst Anti Kukkela käsitles tuulegeneraatorite tervisemõjusid. Ta märkis, et tuugeni tekitatav akustiline energia võib olla inimkõrvale kuuldav, aga infrahelikomponent kuuldav ei ole. «Ja kindlasti olete ka kõik kuulnud väidet, et see, mida te ei kuule, see ei saa teid ka kahjustada. Aga selline väide ei pea paika ja see, kes niimoodi ütleb, see levitab teadlikult valet,» ütles ta.

Kukkela sõnul on teistes Euroopa riikides, kus tuuleelektrijaamad on aastaid töös olnud, täheldatud inimeste haigestumist tuugenijaamade mõjualas. «Paljud nendest inimestest on muutunud töövõimetuks ja osad inimesed on olnud sunnitud tuugenite negatiivsete tervisemõjude tõttu oma kodud hülgama,» lausus Kukkela.