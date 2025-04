ANALÜÜS Isamaa on dilemma ees, Keskerakond samas tõusuteel

Kõik kolm Eestis regulaarselt tegutsevat uuringufirmat – Ühiskonnauuringute Instituut koos uuringufirmaga Norstat, Emor ja Turu-uuringud – näitavad aprilli seisuga, et Isamaa toetus on langustrendis. Toetusprotsendid on kõigil kolmel küsitlejal küll erinevad, aga suund on Isamaa suhtes sama.