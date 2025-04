Hartman tõi välja kaks põhjust, miks ta otsustas peasekretäri ameti vastu võtta. «Esiteks on erakonnatöö mulle tuttav, nagu on tuttavad ka paljud Eesti eri piirkondades elavad erakonnakaaslased. Usun, et kasuks tulevad ka minu head kontaktid nii avalikus sektoris kui teistes erakondades,» ütles Hartman. «Teiseks vajab Eesti ühiskond sotsiaaldemokraatide panust. Mind käivitab õiguse eest seismine, seismine selle eest, et kedagi ei jäeta maha, et elu edeneks kõikjal Eestis ja kõigil lastel ja noortel oleks ligipääs heale haridusele.»