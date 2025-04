Riigikogulastele tekitas kirikuseaduse tagasi lükkamine küsimusi

«Olen üllatunud. Natukene segadust see tekitab,» ütles riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets, kes vahetult enne siseministri ametist lahkumist saatis parlamenti seaduse muudatusettepanekud, mis ei piiraks usuvabadust ja oleks kooskõlas põhiseadusega.

Läänemets imestas, et hiljuti kuulutas president välja põhiseaduse muudatused, mis puudutas valimisõiguse äravõtmist, aga vaenuliku tegevuse ja julgeolekuprobleemide puhul leidis riigipea murekohti. «President arvas, et võib-olla tuleb natukene hambaid näidata, aga ma kipun arvama, et natukene vales kohas.»