PAKS RIIK Tööandjad edastasid 170 ettepanekut tarbetu bürokraatia vähendamiseks

«Laekunud näidete hulk ületas kõiki ootuseid ja see viitab, et hiilivalt kasvanud bürokraatia on tõsine väljakutse Eesti ettevõtlusele. Üleliigsed nõuded ja koormised ei ole aga üksnes ettevõtluse mure. Igasuguse ebaefektiivse või tarbetu liigutuse maksab kinni kogu ühiskond,» rõhutab Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter ja tänab kõiki sisuliste ettepanekute esitajaid. «Kogutud ettepanekud koondasime advokaadibüroo Sorainen abiga ja valisime koos liikmetega välja 12 muudatust, mida valitsus kõige kiiremini ellu saab viia. Need suure mõjuga puudutavad enam kui 150 000 Eestis tegutseva ettevõtte tegevust.»