Tänavu 24. veebruaril võttis Euroopa Liit vastu 16. sanktsioonipaketi, mille eesmärk on tugevdada survet Venemaa sõjamajandusele ning sulgeda lüngad varasemates meetmetes. Kehtestati piirangud Vene lennujaamadele ja sadamatele, mis osalesid varilaevastiku tegevuses, keelati teatud tarkvara müük ning lõpetati ELi ettevõtete õigus osutada ehitusteenuseid Venemaal. Samuti lisandus impordikeeld alumiiniumile ning sanktsioonialuste nimekirja lisati ligi 200 uut isikut ja üksust. Paketis on taas kord terve hulk spetsiifilisi nüansse, isikuid, tooteid ja ettevõtteid.

«Kõige olulisem on, et üldse see 16. sanktsioonipakett vastu võeti, vaadates Ungarit ja muud pulli,» tõdes välisminister Margus Tsahkna (E200, pildil). Olulisematena nimetas ta alumiiniumi impordikeeldu ning Venemaa sadamate ja lennujaamade suhtes kehtestatud sanktsioone.