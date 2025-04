Laanet toetab endalt saadikupuutumatuse võtmist

Kasupojalt riigi raha eest korteri üürimise pärast kriminaaluurimise alla sattunud Kalle Laanet rääkis, et teda on kontrollitud viimase 20 aasta jooksul Eesti julgeolekuasutuste poolt, ta on saanud kõige kõrgemad riigisaladuse load. «Kõik kontrollijad on olnud teadlikud minu elukohtadest ja keegi ei ole kordagi viidanud võimalikule rikkumisele. Minu, kõigile avalikud, huvide deklaratsioonid on kajastanud minu poolt üüritud kortereid,» ütles Laanet. «Minu arusaam oli, et minu abikaasa laps esimesest abielust, kellega mul puudub bioloogiline ja juriidiline seos ei ole seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõttes,» lisas ta.