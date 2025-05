VIDEO Postimees alustab lugude sarjaga Gröönimaalt

Neljaosaline sari alustab järgmisel teisipäeval. Minidokumentaalid ja olemuslood ilmuvad kuni reedeni nii veebis kui ka Postimehe paberlehes. Sarjas käsitlevad Allik ja Veltman, miks Gröönimaa nii oluline on, kuidas läheb Gröönimaa iseseisvuspüüdlustel, milline on suursaare majandus ja kes täpsemalt on gröönlased.