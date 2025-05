See on tekitanud Eestis oluliste tegelaste positsioonidest ning nende omavahelistest seostest teadvate inimeste hulgas küsimuse, kas Napritson-Acuna töökohavahetus võib olla seotud sellega, et sillutada abikaasale, kes juhib Ida-Virumaal Jõhvis droonide testimis- ja õppekeskust Baltic Ghost Wing Center, tema ärihuvide paremaks edendamiseks riigi julgeoleku seisukohast tähtsas sektoris otsetee Eesti valitsuse juurde.