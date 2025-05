President Toomas Hendrik Ilves ütles intervjuus ERR -ile, et tema panuseks jääb artiklite kirjutamine ja kõnede pidamine.

«Ma olen pensionär, kes kirjutab julgeoleku- ja digiteemadel. Ja ma lihtsalt poliitiliselt toetan sellist erakonda. See on mulle meelepärane, aga ma ei tegele parteipoliitikaga üldse mitte.»

Ilves liitus 10.aprillil üleeuroopalise poliitilise liikumisega Volt Europa, millel on Euroopa Parlamendis viis kohta.

Ilvese kirjutab Volti lehel, et ei ole peaaegu 20 aastat kuulunud ühtegi poliitilisse parteisse. «Kuid Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed on dramaatiliselt muutunud. Esiteks Venemaa täiemahulise sissetungi Ukrainasse ja avalikult vaenuliku ning ähvardava suhtumisega Euroopasse ning nüüd vaenuliku USA administratsiooniga, mis on viimase 80 aasta transatlantilised suhted pea peale pööranud, peame endalt küsima, kas meie euroopalik eluviis jääb püsima?»