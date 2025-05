Ilmar Raag: peame Ukrainasse saatma oma vabatahtliku üksuse

Julgeoleku- ja strateegilise kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag (Parempoolsed) tõdes, et Eesti peab saatma sõdurid Ukrainasse, aga valmisolek on tekitanud hulga väärtõlgendusi. Missiooni tagamaid analüüsides, arutles ta selle üle, miks meie panus on väga oluline.