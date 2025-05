Endine siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles minister Pakostale, et konkurentsiseaduse muutmine on üks halvemaid seaduseelnõusid, mis Eestis konkurentsi või majanduskeskkonda puudutab. «Kolm aastat olin Eesti 200 ja Reformierakonnaga valitsuses. Kaja Kallas, kes on Euroopas konkurentsiõigusega tegelenud, seisis selle eest, et saaks normaalne seaduseelnõu valitsusest Riigikokku. See sai. Pärast seda pretsedenditult minu elu kõige suurem kogemus sellega, milline lobi ja survetegevus teatud ettevõtjate ja ettevõtete poolt hakkas valitsuse suunal. See oli nii suur, et toonane peaminister pidi pöörduma õiguskaitseorganite poole, konsulteerima nendega. See eelnõu, mis nüüd siin on, ongi täpselt see ärihuvi, mida toona lobistama hakati,» kirjeldas Läänemets.