ÜLEVAADE Kas üldse ja kui palju Ratas Keskerakonnale võlgu on?

Keskerakonna loogika, millega minnakse Ratase vastu inkassosse väidetavaid võlga tagasi küsima, tugineb eeldusel, et Ratas erakonna esinumbrina pidanuks ise vähemalt osa oma valimiskulusid katma. Teisalt lähtub Keskerakond eeldusest, et kui Ratas formaalselt on nõutust vähem liikmemaksu maksnud, siis makstud annetustega seda tasaarveldada ei saa.

Tõele au andes on võlasummad, millega Keskerakond on Ratast süüdistanud, varieerunud hüppeliselt. Esmaspäeva pärastlõunal saadetud pressiteates öeldi, et Ratas on tasumata jätnud üle 5000 euro liikmemaksu ja inkassofirma kaudu nõutakse välja 2023. aastal tasumata jäetud summad. Sama päeva õhtul käis Keskerakond aga Facebookis välja arvud, millega tehtava tehte järgi oleks Ratase võlg 2500 eurot: «Avaldus on tehtud perioodi kohta, mille osas on õiguslik alus nõuet esitada. Jah, Jüri Ratas tasus sel perioodil liikmemaksu 4098 eurot, kuid põhikirjast tulenevalt oli see kohustus 6605 eurot.»