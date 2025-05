«Kinnitan veel kord üle, et Eesti poolt on riigi kaitseinvesteeringute keskus teinud kõik maksimaalse kiirusega, et kogu abi, mis valitsuse otsustatud, ka võimalikult kiiresti Ukrainasse jõuaks,» märkis kaitseminister Hanno Pevkur (RE), kes rõhutas, et Ukraina toetamine on ja jääb Eestile oluliseks.