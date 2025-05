Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Manuela Pihlapi (KE ) rääkis, et erinevates meediaväljaannetes ning sotsiaalmeedias ilmusid Eesti Jäähokiliidu reklaamid jäähoki maailmameistrivõistlustest, kus reklaamnäona kasutati Ossinovskit.

ERJK komisjon arutles pöördumist 24. aprillil, kus leiti, et reklaami mõju on üles ehitatud Ossinovski kui tuntud poliitiku ja Tallinna linnapea isikule, mis suurendab ühelt poolt reklaami mõju, teisalt loob võimaluse seeläbi poliitikul enda reklaamimiseks.

«Reklaam on isikukeskne – plakati pinnast poole hõlmab Teie foto, teise poole moodustab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski poolt esitatud sõnum «Mina lähen». Komisjoni hinnangul on tegemist poliitiku isikureklaamiga, kuna selle mõju on kokkuvõttes suunatud Teie poliitilise kuvandi toetamisele,» arutles komisjoni esimees Liisa Oviir.