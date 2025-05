Kallas lisab, et topeltkodakondsuse kõrval ehk isegi tähtsamana on Eesti 200 pannud ette, et edaspidi ei jagaks Eesti riik Eestis sündinud lastele välja niinimetatud halle passe. Mis praktikas tähendaks, et tulevikus saaksid need lapsed automaatselt Eesti kodakondsuse. «Või nende laste vanemad määratleksid lapse kodakondsuse,» lisab Kallas võimaluse, juhul kui lapse puhul tuleks kõne alla mõni teine kodakondsus. Mõte on Kallase järgi aga ikkagi selles, et hallide passide iga-aastane juurdetootmine Eestis lõpeks.