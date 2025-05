Eesti 200 jääb topeltkodakondsuse küsimuses esialgu üksinda

Praegu ei ole Eestis topeltkodakondsus lubatud, mis tähendab, et kui inimene on sündides või alaealisena saanud Eesti kodakondsuse ning tal on ka teise riigi kodakondsus, peab ta täisealiseks saades kolme aasta jooksul ühest neist loobuma. Eesti 200 ettepaneku elluviimisel saaks Eesti kodanik hoida ka teise riigi kodakondsust, kaotamata seejuures Eesti oma.