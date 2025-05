Koalitsioon otsustab abistatud vabasurma üle​

Nii koalitsioon kui tegelikult ka opositsioon on edasiste sammude suhtes pigem ettevaatlikud. Riigikogu liige, endine terviseminister Riina Sikkut (SDE) kritiseerib Eesti 200 reklaamikampaaniat eutanaasia teemal. Kuigi valitsuskoalitsioon on otsustanud abistatud vabasurma reguleerida, pole sellel siiski väga kiiret ja praktilist tähendust. Legaalset ja reguleeritud eutanaasiat lähiajal Eestisse ei tule. Koalitsioonilepingut pole küll veel avaldatud, aga läbirääkijad on Postimehele öelnud, et asi sõnastatakse võrdlemisi ümmarguselt, à la «tuleb reguleerida ja tuleb tegeleda».