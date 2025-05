Poliitreklaami määruse arutelu tõi segadust juurde

Mida rohkem me küsimusi esitasime, seda rohkem saime aru, et tõlgendamisruum on nii lai ja väga arusaamatu, sest tundub, et ka justiitsministeerium pole enda jaoks lõpuni selgeks teinud, kuidas meil see määrus rakendub.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart