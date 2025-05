VIDEO JA FOTOD Kalle Laanetilt võeti saadikupuutumatus

Ettekandega esines õiguskantsler Ülle Madise, kellele ühtki küsimust ei esitatud. Ta rõhutas, et süü saab otsustada ainult kohus ning et saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda, et Kalle Laanet on kuriteo sooritanud.

Õiguskantsleri järel esines sõnavõtuga riigikogu liige Laanet, kes ütles, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal ei ole õigust. Tal olevat raske nõustuda prokuratuuri käsitlusega, et ta on tekitanud kellelegi kahju.

«Ma ei ole varjanud, kellelt ma korterit üürin,» ütles ta, lisades, et teave on tema korteri kohta olnud alati avalik ning probleemiks muutus kõik alles siis, kui ta prokuratuuri kritiseerida julges.

«Minu kaasusest saab järjekordne pretsedent, mis toob selgust. Kui see poleks mina, oleks see keegi teine.»

Ta kordas, et toetab õiguskantsleri ettepanekut saadikupuutumatuse võtmiseks ning et kahtluste uurimisel ei peaks saama takistuseks see, et Laanet on riigikogu liige.

Küll aga pööras ta tähelepanu õiguspoliitika kitsaskohtadele ning rõhutas, et riigi institutsiooni eesmärk ei saa olla inimese vaeseks või surnuks menetlemine.

Riigikogu toetas Laanetilt saadikupuutumatuse võtmist 54 poolthäälega, vastuhääli ega erapooletuid ei olnud.