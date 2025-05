Euroopa piirivalveamet tahab tugevdada kohalolu Narvas

«Olukorras, kus Frontexi juhtimiskeskus on idapiiri ääres juba sisuliselt olemas, on vajalik liikuda ka mahukama õppetöö suunas. Seega on meil ootus, et Eesti pool arendab ka Frontexile suunatud õppevõimalusi ning piirkonnast kujuneb aktiivne ja tugev koolituskeskus, sest perspektiiv on siin olemas,» rääkis Särekanno .