Koalitsioonilepe koosneb erakondade poolt sõlmitud aluslepingust ja volikogude poolt heaks kiidetud valdkondade plaanidest. Eesti 200 ja Reformierakond jagavad enda sõnul visiooni tugevamast, jõukamast ja turvalisemast Eestist, kus vabadus, vaba eneseteostus, heaolu ja õiglus on tagatud iga inimese jaoks.



«Liberaalne ja parempoolne valitsus usaldab oma inimesi ja ettevõtteid ning annab neile suurema vastutuse. Meie riik peab olema innovatiivne, lihtne, kiire ja tõhus, et riik töötaks kodanike ja ettevõtete kasuks, mitte nende vastu. Riik, kus soositakse ettevõtlust ja inimeste ettevõtlikkust, kus saab lihtsasti katsetada uusi lahendusi ja teha investeeringuid.



Meie sihiks on ehitada koos Eesti, mis on üks kõige turvalisemaid riike Euroopas. Eesti, mille kaitsevõime ja kaitsetahe peletab iga agressori ja kus vabad kodanikud saavad ja tahavad panustada riigi arendamisse ja kaitsmisse.



Eesti, kus hoolime oma elukeskkonnast, kasutame loodusvarasid ja ressursse vastutustundlikult ja ettevõtetele uusi võimalusi luues. Eesti, kus on maailma parim haridus ja kvaliteetne tervishoid. Eesti, kus peame tähtsaks vaba meediat, kodanikuvabadusi ja kus arendame ja hoiame oma kultuuri ja keelt.



Uute riigieelarveliste kohustuste võtmisel lähtume vastutustundlikkuse põhimõttest, otsused langetame kaalutletult ning tugineme riigi eelarvelisele võimetele vastavalt. Lõplikud otsused teeb valitsus riigi eelarvestrateegia koostamise raames,» öeldi lepingut tutvustades.