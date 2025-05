Opositsioon koalitsioonilepinguga rahul ei ole

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets leidis, et uus koalitsioonilepe on suures osas ministeeriumite tegevuskavade koopia. «Seega jääb arusaamatuks, mida valitsus kaks kuud arutas või otsustas, sest jätkuvalt puudub selgus, kuidas lahendatakse tervishoiu, kõrghariduse ja teedeehituse rahastusprobleem. Selle asemel muudetakse hooldekodukoht inimestele kallimaks ja tervishoid kättesaamatumaks.»

«Uue julgeolekuolukorra alguses oli loomulik, et otsiti ajutisi lahendusi teiste valdkondade arvelt riigikaitse rahastamiseks. Tänaseks teame, et kujunenud julgeolekuolukord ei ole enam ajutine, vaid püsiv aastakümneteks. Valitsus ei paku Eestile uut mudelit, kuidas edasi minna nii, et suurte riigikaitse kulutuste kõrval suudame maksta õpetajatele palka, hoida solidaarset tervishoiusüsteemi ja rahastada kultuuriasutusi,» sõnas ta pressiteates.