Peaminister Kristen Michali (RE) sõnul on hea uudis see, et maksusüsteem saab ühetaoliseks ja selle tulemusena alaneb maksukoormus. «Tulevast aastast maksuküüru kaotamist enam edasi ei lükata, kuigi Isamaa ja sotsid on seda tahtnud,» lausus Michal. «Maksuvaba tulu osa tõuseb järsult 700 eurole ja see tähendab, et keskmise palga pealt arvutades jääb inimesele aastas umbes 1500 eurot rohkem kätte. Tulumaksu ei rakendata esimesest eurost ja ettevõtted ei pea enam tasuma kasumimaksu. Nii et muutused on päris suured.»