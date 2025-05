Koalitsioonileppes on peatükk lai riigikaitse – mida me sealt leiame?

Kuna julgeoleku olukord muutub kiiresti – ja mitte paremuse suunas –, peame selle aasta jooksul uuendama julgeolekupoliitika aluseid. Teine ülioluline asi on kauaoodatud tsiviil- ja sõjaliste kriiside lahendamise seadus, varasema nimega valmisoleku seadus. See loob raamistiku kõikide sõjaliste ja mittesõjaliste kriiside lahendamiseks. Pluss siis Eesti küber- ja infokaitsevõimekus, mis puudutab vaenulikku mõjutustegevust. Venemaa vaatest juhib seda kõike luure peavalitsus ehk GRU kindralstaap…. Aga seaduses on sees ka kõik teised valdkonnad: õigusemõistmine sõja ajal, tervishoid, sotsiaal ja elanikkonna kaitse. Kõik see peab olema valmis ja juhitud, kusjuures juhivad peaminister ja riigikantselei.