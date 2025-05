Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit jätkab hooldereformiga

Reformi käigus said omavalitsused lisakohustuse katta osa toidu- ja elamiskuludest inimesel, kelle sissetulek on väiksem kui keskmine vanaduspension. Minister rääkis, et see tõi kaasa tarbetut asjaajamist, kui muutus pension või hooldekodu teenuse hind – omavalitsustel tuli siis teha uued otsused, lepingud ja arvestused.