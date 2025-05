Võimuliit sotside lastetoetuse tõusu ei toeta

Sotsiaaldemokraadid viitavad, et hinnatõusud on viinud toimetuleku raskustesse mitte ainult väikese, vaid ka keskmise sissetulekuga leibkonnad.

«Üksikvanemaga pered on keskmisest vaesemad, mistõttu on ülioluline tõsta 20 euro võrra ka üksikvanema lapse toetust, kes koos lapsetoetuse tõusuga saaks kuus juurde 40 eurot,» lisas ta.

Jolleri sõnutsi tuleb küsida, mida me selle 55-60 miljoni eest tegemata jätame? «Kogu kiirabi aastaeelarve on 93 miljonit eurot, laste hambahaiguste ennetus ja ravi 52 miljonit, EMO valmisolekutasu 59 miljonit,» loetles ta.

Joller märkis, et valitsus tegeleb lastega perede toimetulekuga teistel viisidel: välja on töötamisel uus elatusmiinimumi metoodika, plaanis on uus toitjakaotuse süsteem.

«Eesti toetustesüsteem on üks Euroopa Liidu heldemaid, kuid meie nõrkus on teenuste kättesaadavus – noortele peredele on oluline, et lastele oleks lasteaia- ja koolikoht, tugiteenused rasketeks olukordadeks, nn. perepesad,» loetles minister.