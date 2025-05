«Kaunist pühadeaega», «Head võidupüha», «Toredat eakate päeva» – kõik sellised tervitused ajalehtedes ja postkaardid riigikogu liikmetelt on suure tõenäosusega kinni maksnud maksumaksja ise. Riigikogu liikmete kuluaruannetest selgub, et tegu on erakondadeülese praktikaga ka ajal, mil erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on eriliselt tähelepanu alla võtnud igasugused poliitikute reklaamid ja enesepromo.