Viimased valimised on olnud ju suhteliselt sirgjoonelised. Eelmine kord oli küsimus ju selles, kes ja kuidas positsioneerib ennast kõige veenvamalt Ukrainas toimuva sõja taustal. 2019. aasta ja 2015. aasta riigikogu valimiskampaania programmidest kumas aga veel läbi Taavi Rõivase (RE) kunagine kuulus mõte, et Eesti on valmis ja edasi käib peenhäälestamine. Eri parteidel olid eri hobiteemad, mingi oma nišš, milles nokitseti, kuid suurtes asjades oldi üsna üksmeelel.